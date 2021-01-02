MS hastaları ve yakınları için "online eğitim platformu" oluşturuldu

İSTANBUL (AA) - AYŞE ERKEÇ - Kronik bir sinir sistemi hastalığı olan "Multipl Skleroz" (MS) konusunda hastalar ve yakınlarını bilgilendirmek üzere "MS Uzman Hasta Çevrim İçi Eğitim Platformu" oluşturuldu.

Türkiye'nin farklı üniversiteleri ve MS alanındaki sivil toplum kuruluşu temsilcilerince MS konusunda hem hastaların hem de yakınlarının bilgilendirilmesi amacıyla kurulan online eğitim platformu, 4 Ocak'ta faaliyetlerine başlayacak.

Projede, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hüsnü Efendi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aksel Siva, Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rana Karabudak, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Turan, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kürtüncü, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Saip, Karadeniz Teknik Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cavit Boz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Terzi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye MS Derneği Başkanı Dr. Melih Tütüncü eğitim platformuna destek verecek.

İnternet üzerinden www.msokulum.com adresi üzerinden ulaşılacak MS Uzman Hasta Çevrim İçi Eğitim Platformu'ndaki eğitimlere katılan hastalar ve yakınlarına, program sonunda "katılım belgesi" verilecek.

- "MS artık çaresiz bir hastalık değil"

Proje Fikrini geliştiren Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Türkiye Nöroloji Derneği Multipl Skleroz Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Efendi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MS tanısı konulan hastaların bir kısmında ümitsizlik, çaresizlik ve karamsarlığın ön plana çıktığını söyledi.

Hastalar ve yakınlarının sosyal medya ortamında yer alan, çoğunlukla doğruluğu kanıtlanmamış bilgilerle ön yargılar oluşturmaları yerine, doğru kaynaklardan, güvenilir, kanıta dayalı, güncel bilgiler edinmelerinin oldukça önemli olduğunu belirten Efendi, şöyle konuştu:

"MS Uzman Hasta Eğitim Platformu, dünyada ve ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek MS hasta ve yakınlarına yönelik oluşturulmuş çevrim içi eğitim platformudur. Ülkemizin MS alanında çalışan fikir liderleri tarafından oluşturulmuş eğitim içerikleri yoluyla hastalar ve yakınlarını doğru filtre edilmiş bilgilerle donatmayı hedeflemiştir. Dijital çağda bilgiye ulaşma hızı artmışken doğru bilgiye ulaşmak zorlaşmıştır. 'Bilgi güçtür' mantığından hareketle hazırlanan proje içerikleri hastalarımızın MS'in tüm bileşenlerini tanıyarak öz yeterliliklerini artırarak yaşadığı belirsizliği, korkuyu, kaygıyı çaresizliği azaltmayı hedeflemektedir. Eğitim içeriklerini tamamlayan MS'li bireyler ve isterlerse yakınları projeye katılım belgesi alabileceklerdir. Hastalığın özellikleri, tedavi seçenekleri, ilaçların olası yan etkileri, hastalığın seyri konusunda doğru kaynaklardan sağlıklı bilgiler edinmiş bir hastanın hem tedavi süreçleri hem tedavi uyumu hem de fiziksel ve ruhsal durumu daha iyi olacaktır. MS hastaları için söylenecek en önemli şey, çaresiz bir hastalık, tedavisi olmayan bir hastalık olmadığıdır. Son yıllarda yeni geliştirilen tedavi seçenekleri ve henüz deneme aşamasında olan yeni ilaçları da düşündüğümüzde, giderek artan tedavi seçenekleri ile artık daha etkili ve güvenli MS tedavisi mümkündür."



Projeye katkı veren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aksel Siva da MS'li bireylerin hayatına dokunacak projelerin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu tür projelerin bir yandan sosyal medyada, diğer yandan görsel ve sözel medya gibi platformlarda daha sık gündeme gelmesini çok yararlı buluyorum. Bu tür etkinliklerin bir yandan genelde MS fark edilirliğinin artmasına, diğer yandan bireysel düzeyde MS'li kişilerin daha doğru ve güncel bilgiye yetkili kişilerin üzerinden doğrudan ulaşabilmelerine olanak sağlayabilecek." dedi.

Türkiye Multipl Skleroz Derneği Başkanı Dr. Melih Tütüncü ise dernek olarak MS'li bireyleri güçlendirmeyi hedefleyen tüm projeleri desteklediklerini ifade etti.

MS'li bireylerin bilgi kirliliğinden korunarak doğru bilgileri alanında uzman hocalardan öğrenmelerinin, hastaların yaşam kalitesine önemli katkı sunacağını belirten Tütüncü, tüm MS'li bireylerin internet ortamındaki bilgiler konusunda seçici olmaları gerektiğini vurguladı.