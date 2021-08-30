  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mustafa İslamoğlu’na Müfit Yüksel’den ‘Atatürk’ ayarı: İhtirasların seni nerelere savurdu!
İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Peru'da tekne kazası: 20 ölü, 50 kayıp
Kasırga sırasında Mississippi Nehri tersine aktı
Medya mRNA aşısının nasıl bir bağlantısı var? CIA'in gizli toplantısı sızdırıldı! Çarpıcı "tanrı geni" açıklaması
Medya

mRNA aşısının nasıl bir bağlantısı var? CIA'in gizli toplantısı sızdırıldı! Çarpıcı "tanrı geni" açıklaması

Gazeteci Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Bulut, CIA'in gizli toplantısından bazı görüntülerin sızdırıldığı videoyu ortaya çıkararak "tanrı geni" olarak adlandırdıkları "WMAT2" genine müdahale edileceğini açıkladı. İblis'in insanlığı kontrol altına almak ve yok etmek istediğini söyleyen Bulut, mRNA aşısının bu gizli toplantıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 23:08:00 -

 yeniakit.com.tr 

TV5 ekranlarında yayınlanan Araştırmacı Yazar Hamza Yardımcıoğlu'nun sunduğu Gizli Dosya programına Gazeteci Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Bulut konuk oldu.

CIA'in gizli bir toplantısının sızdırıldığı videonun yayınlandığı programda çarpıcı bilgiler verdildi.

Bulut'un ulaştığı videoda, İstihbarat toplantısında "tanrı geni" olarak tabir edilen "WMAT2" genine nasıl müdahale edileceğinin konuşulduğu belirtildi. 

Mehmet Ali Bulut, inancın üzerinde etkili olan bu gen ile mRNA aşısı arasında bağlantı kurması dikkat çekti.

Ayrıca Bulut, insanlığı yok etmek isteyen zındıka komitesini İblis'in yönlendirdiğini belirtti ve oyuna gelinmemesi gerektiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay