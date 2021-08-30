mRNA aşısının nasıl bir bağlantısı var? CIA'in gizli toplantısı sızdırıldı! Çarpıcı "tanrı geni" açıklaması
Gazeteci Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Bulut, CIA'in gizli toplantısından bazı görüntülerin sızdırıldığı videoyu ortaya çıkararak "tanrı geni" olarak adlandırdıkları "WMAT2" genine müdahale edileceğini açıkladı. İblis'in insanlığı kontrol altına almak ve yok etmek istediğini söyleyen Bulut, mRNA aşısının bu gizli toplantıyla bağlantılı olduğunu söyledi.
yeniakit.com.tr
TV5 ekranlarında yayınlanan Araştırmacı Yazar Hamza Yardımcıoğlu'nun sunduğu Gizli Dosya programına Gazeteci Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Bulut konuk oldu.
CIA'in gizli bir toplantısının sızdırıldığı videonun yayınlandığı programda çarpıcı bilgiler verdildi.
Bulut'un ulaştığı videoda, İstihbarat toplantısında "tanrı geni" olarak tabir edilen "WMAT2" genine nasıl müdahale edileceğinin konuşulduğu belirtildi.
Mehmet Ali Bulut, inancın üzerinde etkili olan bu gen ile mRNA aşısı arasında bağlantı kurması dikkat çekti.
Ayrıca Bulut, insanlığı yok etmek isteyen zındıka komitesini İblis'in yönlendirdiğini belirtti ve oyuna gelinmemesi gerektiğini söyledi.