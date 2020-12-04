  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık mRNA aşısı nedir? mRNA aşısı nasıl yapılır?
Sağlık

mRNA aşısı nedir? mRNA aşısı nasıl yapılır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronaya karşı inaktif virüs aşı ile mRNA yöntemiyle üretilen aşılar olduğunu söyleyerek “Virüsün genetik yoluyla geliştirilen mRNA aşıları, kısa vadede iyi sonuç verdi.” dedi. Peki mRNA aşısı nedir? mRNA aşısı nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-12-04 09:53:00 -
mRNA aşısı nedir? mRNA aşısı nasıl yapılır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen inaktif virüs aşısına ilişkin, “İnaktif dediğimiz teknik olarak iyi bildiğimiz yan etkisinin az olduğunu bildiğimiz aşıdan 50 milyon imzalandı. Aralık’ta 20 milyon temin edeceğiz. Ocak 20, şubat 20 artırmak istiyoruz. Aralık, ocak ayında daha yoğun aşılamayı hedefliyoruz.” dedi.

Bakan Koca Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği mRNA aşılarına ilişkin ise “Pfizer aşısıyla ilgili de yoğun görüşmeler içindeyiz. Yerli aşı nisan sonrası devreye gireceği için nisana kadar temin edilebilecek tüm aşıyı almak istiyoruz. Ne kadar olursa almaya talip olduğumuzu söyledik" açıklamasında bulundu. Peki mRNA aşısı nedir? mRNA aşısı nasıl yapılır?

mRNA aşısı nedir?

Virüsün genetik yoluyla geliştirilen aşılara mRNA aşısı denir. Mesajcı RNA, sentezlenecek bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan bir moleküldür. mRNA, bir DNA kalıptan transkripsiyon yoluyla sentezlenir ve protein sentez yeri olan ribozomlara, protein kodlayıcı bilgiyi taşır.

İnaktif virüs aşısı nedir? İnaktif ne demek?
İnaktif virüs aşısı nedir? İnaktif ne demek?

Sağlık

İnaktif virüs aşısı nedir? İnaktif ne demek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doç. Dr. Savaşçı: Koronaya ikinci kez yakalananlarda tablo ağırlaşabiliyor
Sağlık

Doç. Dr. Savaşçı: Koronaya ikinci kez yakalananlarda tablo ağırlaşabiliyor

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüse bir kez yakalanıp atlattıktan sonra ikinci kez yakalanan hastaların sağlık durumlarının nasıl seyrettiği..
Polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü
Yaşam

Polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü

Kahramanmaraş'ta, cinayet zanlısı olarak aranan ve baskına gelen polislerden 1 polisi şehit eden 1 polisi de yaralayan katil zanlısı 22 yaşı..
TSK'ya hakaret eden CHP'li, Erdoğan'ın sözlerini kaldıramadı: Suç duyurusunda bulunacağım
Gündem

TSK'ya hakaret eden CHP'li, Erdoğan'ın sözlerini kaldıramadı: Suç duyurusunda bulunacağım

Türk Silahlı Kuvvetlerine hakaret ederek büyük tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay