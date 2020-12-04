Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen inaktif virüs aşısına ilişkin, “İnaktif dediğimiz teknik olarak iyi bildiğimiz yan etkisinin az olduğunu bildiğimiz aşıdan 50 milyon imzalandı. Aralık’ta 20 milyon temin edeceğiz. Ocak 20, şubat 20 artırmak istiyoruz. Aralık, ocak ayında daha yoğun aşılamayı hedefliyoruz.” dedi.

Bakan Koca Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği mRNA aşılarına ilişkin ise “Pfizer aşısıyla ilgili de yoğun görüşmeler içindeyiz. Yerli aşı nisan sonrası devreye gireceği için nisana kadar temin edilebilecek tüm aşıyı almak istiyoruz. Ne kadar olursa almaya talip olduğumuzu söyledik" açıklamasında bulundu. Peki mRNA aşısı nedir? mRNA aşısı nasıl yapılır?

mRNA aşısı nedir?

Virüsün genetik yoluyla geliştirilen aşılara mRNA aşısı denir. Mesajcı RNA, sentezlenecek bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan bir moleküldür. mRNA, bir DNA kalıptan transkripsiyon yoluyla sentezlenir ve protein sentez yeri olan ribozomlara, protein kodlayıcı bilgiyi taşır.