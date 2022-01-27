Hamilelikte mRNA'ya aşılarının etkisini inceleyin en büyük çalışmalardan biri olan araştırmaya tüp bebek tedavisi (IVF) gören yaklaşık bin 700 kadın katıldı. Bilim insanları, bulgularının, hamile kadınlara aşı olmaları için güvence vereceğini umduklarını söyledi.

ABD’de yer alan New York' Icahn Tıp Okulu'ndaki araştırmacılara göre, Covid-19 karşı uygulanan mRNA aşılarının (Pfizer/BioNTech ve Moderna) tüp bebek (IVF) tedavisi gören kadınlarda hiçbir olumsuz etkisi bulunmuyor.

Covid-19'a karşı geliştirilen mRNA aşıları doğurganlığı ve gebeliği etkiliyor mu?

Araştırmacılar, iki doz Moderna veya Pfizer aşısı alan bir grup IVF hastasında temel döllenme ölçümlerini, aşılanmamış katılımcılarla karşılaştırdı. Ardından mRNA aşılarının IVF tedavisini takiben erken gebelik sonuçları üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı sonucuna vardılar.

Çok sayıda hastada aşıyla ilişkili gebelik sonuçlarını ilk inceleyenler arasında yer alan bilim insanları bulgularını Obstetrics & Gynecology (The Green Journal) dergisinde yayımladı.