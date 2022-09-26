Mr. Ümit Özdağ’ın FETÖ ikiyüzlülüğü! Kendisini de ihraç edecek mi?

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, ‘’Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeliğinden ve Parti üyeliğinden istifa ettim. @umitozdag azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler.’’ diyerek, büyük bir skandalı ortaya çıkardı.

20 kişi tarafından arkadaşıyla birlikte dayak yiyen Çam için Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sessizliğini bozdu…

‘’GÜLEN’E DESTEK VEREN TWİT ATTIĞI İÇİN’’

Özdağ, ‘’Bugün 2013’de F. Gülen’e destek veren twit attığı için disipline sevk ettiğim, GİK toplantısı sonrasında 2. bir toplantı düzenleyerek, Zafer Partisi kongresini sabote etmeyi hedefleyen Çam, 16 Eylül’de EGM Kom Daire Başkanı M. Çorumlu Başmüfettişi C. Karabacak’ı ziyaret etmiş’’ ifadelerini kullandı.

‘’ÖZDAĞ KENDİSİNİ DE İHRAÇ EDECEK Mİ?’’

Teröristbaşı Gülen için ‘’Sayın’’ dediği açıklamaları hafızalardaki tazeliğini koruyan Özdağ’ın videosu sosyal medyada yeniden gündem oldu. Özdağ için, ‘’Kendisini de ihraç edecek mi?’’ yorumları yapıldı…