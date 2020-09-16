Mp4 dönüştürücü

MP4 nedir? Mp4 formatı genellikle video ve ses dosyaları için kullanılıyor. Bazı alt yazı depolamalarında da Mp4 tercih edilebiliyor. İnternetten şarkı veya video yükleyecek olanlar MP4 formatında bir dosyayı nasıl indireceklerini, uzantısı farklı olan bir videoyu nasıl Mp4’e çevirebileceklerini araştırıyor. Mp4 convert nasıl yapılır?

Mp4 indir

Belirttiğimiz gibi MP4 bir dosya formatıdır. Ses ve video dosyaları için kullanılan MP4 uzantısı telefon ve müzik çalarlarda kullanılabiliyor. Bir dosyayı Mp4 formatında indirmeniz mümkün ya da farklı bir formattaki dosyayı Mp4’e çevirebilirsiniz.

Mp4 Youtube video indir | Youtube Mp4 indir

Youtube’de izlediğiniz bir videoyu indirmek istiyorsanız iki seçeneğiniz bulunuyor. Youtube videosu indiren programlarla ya da Youtube videosu indirme sitelerinden indirme işlemini yapabilirsiniz. Söz konusu programları internette program indirme sitelerinden yükleyebilirsiniz. Ayrıca beğendiğiniz Youtube videosunun linkini kopyalayın ve Youtube video indirme sitelerine girerek linki yapıştırarak söz konusu videoyu indirebilirsiniz. Video indirme işlemi sırasında size hangi formatı tercih ettiğiniz soruluyor. İndirme işleminde Mp4’ü seçip videoyu yükleyebilirsiniz.

Müzik indir

Müzik indirmek için hangi adımları takip etmeleri gerektiğini araştıran pek çok kişi bulunuyor. Youtube’de dinlediğiniz bir şarkının videosunu biraz önce söz ettiğimiz yöntemlerle indirebilirsiniz. Ayrıca çevrimdışı müzik dinlemek istiyorsanız müzik platformlarına üye olarak şarkılara ulaşabilirsiniz.

Programsız Youtube videosu indir

Youtube videolarını bilgisayarınıza indireceğiniz programlarla yükleyebilirsiniz. Elbette Youtube video indirme programını bilgisayarınıza yüklemeden de Youtube videosu indirmeniz mümkün. Bunun için birçok internet sitesi bulunuyor. Güvenilirliğinden emin olduğunuz siteye beğendiğiniz Youtube videosunun linkini yapıştırın. Ardından format seçin ve indirme işlemini başlatın.

Online convert

Müzik çalarlarınızda ya da telefonunuzda müzik dinlemek için cihazlarınızın okuyabileceği formatta dosyalar indirmelisiniz. Dosya uzantısını değiştirmek ise son derece kolay. Bunun için bilgisayarınıza convert programı indirebilirsiniz. Ya da online convert işlemi yapan siteleri tercih edebilirsiniz. Söz konusu siteleri kullanmadan önce kullanıcı yorumlarını okumanızı öneririz. Çünkü bazı siteler zararlı içeriklere yol açabiliyor.

Dönüştürücü indir

Convert yani dönüştürücü işlemini sık sık yapıyorsanız; bilgisayarınıza bir program indirebilirsiniz. Bunun için güvenilirliğine inandığınız program barındıran sitelerden yararlanabilirsiniz.