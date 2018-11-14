THY- Euroleague
0553 313 94 23

Mozzarella peynirini kendiniz yapabilirsiniz!

Bu bir İtalyan peynir çeşididir, manda sütünden yapılır.

14 Kasım 2018 Çarşamba 20:40
Mozzarella peynirini kendiniz yapabilirsiniz!

Manda sütünün çok fazla bulunamaması sebebiyle, ya az miktarda manda sütü inek sütüyle karıştırılır, ya da tamamen inek sütünden yapılır. Siz de evinizde yapabilirsiniz. Gayet basit:

1 kg süt, yarım limon, süzmek için tülbendiniz olsun yeter.

Sütü kaynatın ve soğumaya bırakın.

Soğurken içine yarım limon suyu ilave edin. Süt kesilmeye başlayacaktır..

Kesilen sütü ince tülbende dökün ve 1 gün süzülmesini bekleyin. Süzülen malzemeyi 75 derece suya koyun. Su kaynamamalı. Peynir kendini bırakıncaya kadar bekletin. Yağını bırakmaya başlayıncaya kadar ve dağılmamalı.

Sonra peyniri tezgâha alın ve elinizle yoğurun. Hamur halindeki peyniri elinizin içinde sıkın ve küçük elma büyüklüğünde toplar haline getirin. Topları soğuk suyun içine koyun.

Peynir sertleşince sudan alın ve dilediğiniz şekilde doğrayın..

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 20:40
  1. mozzarella peyniri tarifi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlbilge Hatun ile Ertuğrul Gazi evlenecek mi?
    1. İlbilge Hatun ile Ertuğrul Gazi..
    2. Rodriguez'den Bayern'e kötü haber
    3. Konyaspor'dan sürpriz teknik direktör..
    4. İdrar yolu enfeksiyonu en çok..
    5. PKK/PYD’de iç hesaplaşma! Teröristler..
    6. 'Üç dönem kuralı büyük oranda..
    7. Denizli'de hırsızlar elektrik..
    8. Demirören'den Fuat Oktay'a sürpriz..
    9. Yıldırım Demirören'den Fuat Oktay'a..
    10. Küf sağlığın baş düşmanı
    11. Çaldığı keçi ile metroya girmeye..
    12. TBMM'de Torba teklifteki 5. madde..
    13. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Cemal Kaşıkçı..
    14. Fransa'ya vergi koyacağını açıklayan..
    15. Türk asıllı Alman şarkıcı Saide İnaç'a..
    16. 3 büyükşehirde operasyon: Sahte..
    17. Sergen ilk idmanına çıktı!
    18. Ali Koç'tan Galatasaray yanıtı ve..
    19. CHP’li Özcan Aygun Trabzonlulardan..
    20. Golden State Warriors evinde yendi
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi