Mozzarella peynirini kendiniz yapabilirsiniz!

Manda sütünün çok fazla bulunamaması sebebiyle, ya az miktarda manda sütü inek sütüyle karıştırılır, ya da tamamen inek sütünden yapılır. Siz de evinizde yapabilirsiniz. Gayet basit:

1 kg süt, yarım limon, süzmek için tülbendiniz olsun yeter.



Sütü kaynatın ve soğumaya bırakın.

Soğurken içine yarım limon suyu ilave edin. Süt kesilmeye başlayacaktır..

Kesilen sütü ince tülbende dökün ve 1 gün süzülmesini bekleyin. Süzülen malzemeyi 75 derece suya koyun. Su kaynamamalı. Peynir kendini bırakıncaya kadar bekletin. Yağını bırakmaya başlayıncaya kadar ve dağılmamalı.

Sonra peyniri tezgâha alın ve elinizle yoğurun. Hamur halindeki peyniri elinizin içinde sıkın ve küçük elma büyüklüğünde toplar haline getirin. Topları soğuk suyun içine koyun.

Peynir sertleşince sudan alın ve dilediğiniz şekilde doğrayın..