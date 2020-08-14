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Aktüel

Mozambik'teki terör saldırıları 250 bin kişiyi yerinden etti

Yeniakit Publisher
2020-08-14 18:06:33 -
Mozambik'teki terör saldırıları 250 bin kişiyi yerinden etti

İSTANBUL (AA) - Mozambik'in zengin doğal gaz kaynaklarına ve madenlere sahip kuzey vilayeti Cabo Delgado'da yaşanan terör saldırıları nedeniyle 2017'den bu yana 250 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Afrika merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Araştırmaları Enstitüsünden (ISS) yapılan açıklamada, Mozambik'te yaşanan şiddet eylemlerinin devam etmesi üzerine Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ve Afrika Birliğine (AfB) "acil harekete geçme" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Kuzey Mozambik'teki güvenlik durumu alarm verici seviyede kötüleşiyor. Ekim 2017'den bu yana görülen saldırılarda 1000'den fazla insan hayatını kaybetti, 250 bin kişi yerinden oldu." ifadesi kullanıldı.

Saldırıların sayısının dramatik şekilde bu yıl arttığı ve bunlardan bazılarını DEAŞ'ın üstlendiği vurgulanan açıklamada, Mozambik ordusu ve yurt dışından getirilen paralı askerlerin dahi sorunun üstesinden gelemediği belirtildi.

Gelecek hafta bir araya gelecek SADC liderlerine açık çağrı yapılan açıklamada, bölgede oluşabilecek güvenlik tehdidine karşı ortak bir mücadele verilmesi gerektiği kaydedildi.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, bugün, eyaletteki yerinden olan insanların yaşadığı kampları ziyaret ederek, halka birliktelik ve mücadele çağrısı yaptı.

- Hükümet, Rus ve Güney Afrikalı paralı askerlerden yardım alıyor

Cabo Delgado vilayetinde sivil halka ve güvenlik güçlerine karşı saldırılar düzenleyen ve DEAŞ bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı gruplar, hafta başında ülkenin kuzeyindeki stratejik limanlardan Mocimboa da Praia'yı ele geçirmişti.

Hükümet, kontrol etmekte zorlandığı silahlı örgütlere karşı sık sık Rus ve Güney Afrikalı paralı askerlerden yardım alıyor.


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