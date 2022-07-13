Mozaik pasta tarifi: Kolay orjinal mozaik pasta nasıl yapılır?

Mozaik Pasta Tarifi İçin Malzemeler

1 litre süt

1, 5 su bardağı şeker

1 su bardağı un

1 paket kakao

1, 5 paket petibör bisküvi

2 yemek kaşığı hindistan cevizi

1 çay bardağı soğuk süt

1 paket krem şanti

Mozaik Pasta Tarifi Nasıl Yapılır?

Süt ,şeker ,un ve kakaoyu tencereye alıp muhallebi kıvamına gelene kadar pişirip soğutalım. Bisküvileri geniş bir kabın içine iri bir şekilde kıralım. Hindistan cevizi ve süt ile çırpılmış krem şantiyi ekleyelim. Tamamen soğumuş olan muhallebiyi de ekleyip hepsini güzelce karıştıralım. Dikdörtgen bir kabın içine yağlı kağıt serip karışımı dökelim. 1-2 saat kadar dondurucuda bekletelim. Kesilebilecek kıvama geldiğinde servis edelim.