MOYSAD, Mobilya sektöründe birlik hedefliyor!

“Mobilya Sektör Buluşmaları”nın ikincisini gerçekleştiren MOYSAD, mobilya sektörünün geleceğini mercek altına almak adına sektör temsilcilerini bir araya getirmeye devam ediyor. Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya; TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, ATO Başkanı Gürsel Baran, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonu Başkanı Hüseyin Taklacı, MOYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Baki Ertekin, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, ROTA META Kurucusu Doç. Dr. Leyla Türker Şener, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamza Çınar, Kastamonu Entegre Global İş Direktörü Hüseyin Güler ve mobilya sektöründen çok sayıda önemli isim katıldı.

Ertekin: Mobilya sektöründe birlik sağlayacağız!

Buluşmanın açılış konuşmasını yapan MOYSAD Başkanı Dr. Alpaslan Baki Ertekin; sektörde faaliyet gösteren dev firmalar olarak, yeni bir vizyon ve misyon etrafında yapılanma fikrini benimsediklerini söyleyerek şunları ekledi: “Bugün burada Mobilya Sektör Buluşmaları’nın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Biz MOYSAD’ı Ekim 2021 yılında 21 şirket ve 30 marka ile kurduk. Teknolojisi, üretim kabiliyeti ve yurt dışı tecrübesiyle yaşadığımız ve elde ettiğimiz tecrübeyi diğer şirketlere aktarmak istiyoruz ve bu amaçla bu derneği kurduk. Sektör problemlerini kendi problemlerimiz gibi gördük ve bu kısa süreçte belirli noktalarda mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim. Ancak yapacak daha çok işimiz var. Türkiye’nin 81 ilinde hızla örgütlenerek mobilya sektöründe birlik sağlamak ve sektöre yeni bir güç katmak istiyoruz. Bu il bazında dernekleşme çalışmalarının şu anda 76’sını derneğimize üye markaların bayileri ile sağladık ve çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz” dedi.

Türkiye mobilya sektörü büyümeye devam ediyor!

Açılışta konuşan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, ülke ihracatının bu yılın rakamlarına bakıldığında Ocak-Ekim arasından bir önceki yıla göre %15,4 bir artış gösterdiğini ve 209,5 Milyar Dolar’a ulaştığını söyledi. Kılıçkaya’nın ardından kürsüye gelen ATO Başkanı Gürsel Baran da bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan ve sektör temsilcileri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyetini belirttiği konuşmasında şunları söyledi: “Mobilya sektörü ihracatını her geçen gün artıran ve cari açığa olumlu anlamda katkı sunan sektörlerimizden biri. Bu açıdan ben de sektörün başarısını çok önemsiyorum. Dilerim önümüzdeki yıl 5 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamı görürüz.”

Son olarak kürsüye gelen TBMM Sanayi, Ticaret, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da markalaşmanın önemine değindiği konuşmasında, ülkemizi daha üst liglerde oynatacak unsurun dünyanın dört bir yanında markalı ürün satmak olduğunu söyledi. Altunyaldız ayrıca marka olmanın sadece isim koymakla olmayacağını aynı zamanda tasarım, inovasyon, verimlilik ve nitelikli insan gücü ile küresel pazardaki fırsatları kollamakla gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan panelde moderatörlük yapan MOYSAD Başkan Vekili Davut Doğan ise sektörün verilerini ve gelişimini aktardığı konuşmasında şunları belirtti: “Mobilya sektöründe bugün 40.500 girişimci ve 209 bin çalışan var. Dolaylı olarak da 500 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Sektörün cirosu 2021 yılında yaklaşık 100 milyar TL idi. Sanayi içindeki payı yüzde 1,88, ithalatımız 800 milyona yakın ihracat ise 4,7 milyar Dolar. Bizim sektörümüzde tekstildeki gibi lokomotif sektör olabilir. Bu sebeple de bu sektörü iyi yerlere getirebilmek adına taleplerimizi yinelememiz lazım” diye konuştu.

Yine panelde konuşan ROTA META Kurucusu Leyla Türker Şener, Metaverse gibi yeni dönem teknolojilerinin mobilya sektöründe önemli kolaylıklar sağlayacağını söylediği konuşmasında artırılmış gerçeklik uygulamalarından örnekler verdi. Diğer konuşmacı olan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamza Çınar da özellikle eğitimin önemine dikkat çektiği konuşmasında sistemsel sorunlar iyileştiği zaman sektörün gerçek anlamda potansiyeline kavuşacağını söyledi. Son olarak konuşan İŞBİR CEO’su Metin Gültepe de marka olmaya giden yolda yaptıkları çalışmaları izleyicilerle paylaşarak deneyimlerini aktardı.

Etkinlik konuşmacılara plaket sunumuyla sona erdi.