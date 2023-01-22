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Spor Mourinho'dan Fenerbahçe'ye transfer hediyesi! Yıldız isim geliyor...
Spor

Mourinho'dan Fenerbahçe'ye transfer hediyesi! Yıldız isim geliyor...

Süper Lig'in 20. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken, transfer çalışmaları da sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda sol bek takviyesi yapmak için kolları sıvayan yönetim, gündemine birçok ismi almıştı. Bu oyuncular arasında yer alan isimlerden biri ise Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'dan Matias Vina olmuştu. Transferle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı...

Yeniakit Publisher
2023-01-22 17:22:00 -
Mourinho'dan Fenerbahçe'ye transfer hediyesi! Yıldız isim geliyor...

Süper Lig'in 20. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken, transfer çalışmaları da sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda sol bek takviyesi yapmak için kolları sıvayan yönetim, gündemine birçok ismi almıştı. Bu oyuncular arasında yer alan isimlerden biri ise Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'dan Matias Vina olmuştu. Transferle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı...

Süper Lig'de liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptıran ve 2. sırada yer bulan Fenerbahçe'de HangiKredi Ümraniyespor maçı için hazırlıklar sürerken, transfer çalışmaları da son gaz devam ediyor. Sarı - lacivertlilerin transferden sorumlu yöneticisi Selahattin Baki, takviyeler için araştırmaların sürdüğünü ifade etmişti.

Teknik direktör Jorge Jesus'un stoper transferi isteğini Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile gerçekleştiren Fenerbahçe, sol bek talebi için ise gündemine birçok isim almıştı.

Sarı - lacivertlilerin radarındaki ismin Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'da top koşturan Matias Vina olduğu ortaya çıktı.

Portekizli teknik adamın fazla şans vermediği Vina'nın kulüp arayışında olduğu ve menajerinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği kaydedildi. Kanarya'nın da Roma ile pazarlık masasına oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı belirtildi.

Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı oyuncunun da Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

Bu sezon Roma formasıyla 7 resmi maça çıkan 25 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, gol ya da asist katkısı veremedi.

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