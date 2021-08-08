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Spor Mourinho kırmızı kart gördü! Olaylı gece
Spor

Mourinho kırmızı kart gördü! Olaylı gece

Real Betis ile oynanan hazırlık maçında Roma'nın kırmızı kartları geceye damga vurdu. Olaylı maçta 5-2 yenilen Roma, maçı 8 kişi tamamlayabildi. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho da hakeme tepki gösterince kırmızı kart gördü.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 09:47:00 -
Mourinho kırmızı kart gördü! Olaylı gece

İspanya'da oynanan hazırlık maçında Real Betis'e 5-2 mağlup olan Roma, karşılaşmayı 8 kişi tamamlayabildi. Tartışmalara sahne olan maçta Betis'in gollerini 4. dakikada Rodri, 30. dakikada Fekir, 58. dakikada Moreno Lopera, 80. dakikada Tello ve 83. dakikada Rober kaydetti.

Roma'nın golleri ise 27. dakikada Shomurodov ve 57. dakikada Mancini'den geldi.

Öte yandan tartışmaların damga vurduğu maçta Pellegrini, Mancini ve Karsdorp kırmızı kart görürken Roma mücadeleyi 8 kişi tamamladı. Karşılaşmanın hakemini sert bir şekilde itirazda bulunan Jose Mourinho da tribüne gönderildi.

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