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Spor Mourinho, Galatasaraylıları heyecanlandırdı
Spor

Mourinho, Galatasaraylıları heyecanlandırdı

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın ön libero adaylarından Diawara'yı kamp kadrosuna almadı. Mourinho'nun kararı, Galatasaray'ın transferde gelişme kaydettiği iddialarını gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 11:28:00 -
Mourinho, Galatasaraylıları heyecanlandırdı

6 numara arayışları doğrultusunda bir kez daha Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Amadou Diawara konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Roma'nın teknik patronu Jose Mourinho, 24 yaşındaki futbolcuyu bir kez daha kadro dışı bıraktı.

Kamp kadrosuna alınmayan Gineli ön liberodan kendisine kulüp bulması istendi. Galatasaraylı yöneticilerin, Roma ile geçen hafta boyunca 2 kez görüşme yaptığı, son gelen haberden sonra tekrar harekete geçtikleri öğrenildi.

İki kulüp arasındaki tek pürüzün, zorunlu satın alma maddesiyle ilgili olduğu belirtiliyor. Galatasaray, Diawara'yı kiralayıp, satın alma maddesinin opsiyonlu olmasını istiyor. Roma ise süreci net şekilde sonlandırmanın peşinde. Eğer bu madde üzerinde uzlaşma sağlanırsa, Diawara'nın Galatasaray'a transferi çok yakın görünüyor.

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