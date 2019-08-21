Mounie ikna edildi! Gözler İngiliz kulübünde

Kara Kartal, golcüyü senelik 1.5 milyon Euro’ya ikna etti. Kiralık teklifine soğuk bakan İngiliz kulübüne 6 milyon Euro teklif yapıldı. Steve Mounie her an İstanbul’a getirilebilir.

Burak’ın sakatlanmasıyla hücumda büyük sıkıntı yaşayan ve ligin ilk haftasını gol atamadan kapatan Beşiktaş’ta golcü alarmı verildi. İngiltere’ye giden Başkan Fikret Orman’ın hedefinde Cenk Tosun ve Niasse’nin olduğu söyleniyordu. Ancak ters köşe yapan Orman, geçen sezon Premier Lig’de düşen Huddesfield’ın golcüsü için devreye girdi.

Paraya ihtiyaçları var

Orman ilk olarak Beninli futbolcunun menajeri ile görüşürken oyuncunun senelik 1.5 milyon Euro’luk teklifi olumlu bulduğu belirtildi. Siyah-Beyazlı kulübün patronu ardından İngiliz yöneticilerin kapısını kiralık teklifi ile çaldı. Ancak paraya ihtiyacı olan Huddersfieldlı yöneticiler oyuncuyu bonservisi ile satabileceklerini söyledi.

Kartal cevap bekliyor

Bunun üzerin Başkan Orman’ın Mounie için 6 milyon Euro’luk bir teklif yaptığı ifade edildi. Huddersfield’ın bonservis için beklentisinin 10 milyon Euro civarında bir rakam olduğu ancak Kartal’ın da bunu ödeyemeyeceğini bildirdiği kaydedildi. İngilizler’in 6 milyon Euro’yu kabul etmek üzere oldukları ve transferin her an bitebileceği belirtildi.