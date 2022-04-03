Motosikletten düştü, kalkıp selamlaştı! Sosyal medyada gündem olan video
Motosiklet sürücüsünün yolda sürüklendikten sonra hiçbir şey olmamış gibi kalkıp selamlaşması güvenlik kamerasına yansıdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Motosikletiyle düştükten sonra hiçbir şey olmamış gibi kalkıp selamlaşan sürücünün görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken bir anda yere düştü. Yere düşen sürücünün altından motor savrulup gitti.
Yere düşen adam kalkıp selamlaştı
Kendisi de bir süre yolda sürüklenen adam, hiçbir şey olmamış gibi yerden kalkıp, başka bir şahısla selamlaştı.
O anlar anbean kaydedildi
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.