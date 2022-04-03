Motosikletten düştü, kalkıp selamlaştı! Sosyal medyada gündem olan video

Motosikletiyle düştükten sonra hiçbir şey olmamış gibi kalkıp selamlaşan sürücünün görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken bir anda yere düştü. Yere düşen sürücünün altından motor savrulup gitti.

Yere düşen adam kalkıp selamlaştı

Kendisi de bir süre yolda sürüklenen adam, hiçbir şey olmamış gibi yerden kalkıp, başka bir şahısla selamlaştı.

O anlar anbean kaydedildi

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.