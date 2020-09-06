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Yerel Motosikletli gençlerin karıştığı kazada can pazarı yaşandı
Yerel

Motosikletli gençlerin karıştığı kazada can pazarı yaşandı

İzmir’de birbirleri ile yarıştığı iddia edilen motosikletli gençlere otomobil çarptı. Motorlu gençlerden biri olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 18:12:00 -
Motosikletli gençlerin karıştığı kazada can pazarı yaşandı

Birbirleri ile yarıştığı iddia edilen 17 yaşındaki Furkan Sonbahar ile 19 yaşındaki Raşit Boztepe’ye otomobil çarptı. 17 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Gece yarısı meydana gelen kazada Dikili ilçesinde can pazarı yaşandı. Ehliyetsiz olarak motosiklet kullanan Furkan Sonbahar arkadaşı ile yarışa girdi.

İhbar üzerine gelen ekipler yaptığı kontrolde 17 yaşındaki gencin öldüğünü bildirdi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Furkan Sonbahar’ın cansız bedeni incelemelerden sonra morga kaldırıldı. Kaza yerinden kaçan Anıl Özak ise polis tarafından yakalandı.

Polis, olay yerinde kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

 

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