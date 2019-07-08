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Motosikletli ambulanslar ile vakaya ulaşım 10 dakikanın altına düşüyor

Eskişehir’de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda 112 Motosiklet Ambulans Servisi’nin tanıtımı yapıldı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:56
Motosikletli ambulanslar ile vakaya ulaşım 10 dakikanın altına düşüyor

Eskişehir’de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda 112 Motosiklet Ambulans Servisi’nin tanıtımı yapıldı.


Motosikletli ambulans uygulaması ile trafiğin yoğun ve kapalı olduğu alanlarda normal ambulanslara göre vakaya daha hızlı ulaşılması amaçlanıyor. Eskişehir’de 8 kişilik bir ekiple hizmet veren motosikletli ambulanslar, 10 dakikanın altında ihbarın geldiği adrese ulaşıyor. Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürü Dr. Uğur Bilge, bir açıklama yaptı. Müdür Bilge, "Şuanda Eskişehir’de 32 istasyon ve 53 ambulans ile hizmet veriyoruz. 2 tane de motosikletli istasyonumuz oldu. Eskiden 8 saat usulüne göre çalışırken şuanda 7 gün 16 saat olarak çalışacaklar. Trafik yoğunluğu olan yerlerde bizim vakaya daha hızlı ulaşmamızı sağlıyorlar. Bu istasyonlar da 2 tane de bayan şoförümüz var. Bu şekilde Eskişehir halkına hizmet edeceğiz" diye konuştu.


"10 dakikanın altında ulaşım oranı yüzde 98’in üzerindedir"


Motosiklet uygulamasıyla ilgili bilgi veren Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala ise, "Eskişehir Motosiklet Ambulans Servisi haziran ayında 124 vakaya müdahale etmiştir. 10 dakikanın altında ulaşım oranı yüzde 98’in üzerindedir. Trafik yoğunluğunun olduğu alanlarda ve trafiğe kapalı bölgelerde motosiklet ambulansımız hizmet vermektedir. Motosiklet ambulansta normal kara ambulansında bulunan tüm donanımlar vardır. 8 kişilik profesyonel ileri sürüş eğitimi almış bir ekiple hizmet veriyoruz. Özellikle hafta sonları doktorlu ekibimiz hizmet veriyor. Ambulans bulmakta zorlandığımız anlar olabiliyor. Motosiklet ambulans bu anlarda hayat kurtarıcı ilk müdahale ekibi oluyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:56
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