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Aktüel

Motosikletle sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kuzene para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-24 17:03:39 -
Motosikletle sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kuzene para cezası

AYDIN (AA) - Aydın'da, çalıntı motosikletle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 17 yaşındaki iki kuzene 9 bin 940 lira para cezası kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ilıcabaşı Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde bir motosikleti durdurdu. İncelemede, motosikletin çalıntı ortaya çıktı.

Motosikleti kullanan F.İ (17) ile arkasındaki kuzeni A.İ'ye (17) Kovid-19 tedbirlerini ihlalden, sürücüye de ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan toplam 9 bin 940 lira idari para cezası uygulandı.

İki kuzen işlemleri için emniyete götürüldü.


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