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Motosikletle minibüsün altına girdi! Paramparça oldu

Kırıkkale'de seyir halindeki minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü Veysel Gökbayrak, ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:36
Motosikletle minibüsün altına girdi! Paramparça oldu

Kırıkkale’de kontrolden çıkan 22 yaşındaki motosikletli sürücü Veysel Gökbayrak, seyir halindeki minibüsün altında kalması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Yaylacık Mahallesi Nenehatun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökbayrak idaresindeki 16 KIS 31 plakalı motosiklet, seyir halindeki Aytaç Şafak’ın kullandığı 71 BE 848 plakalı minibüsün altına girdi. Kazanın etkisiyle motosiklet parçalanırken, sürücüsü ise ağır yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Gökbayrak, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Gökbayrak’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:36
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