Motosikletle kapkaç yapan şahıslar yakalandı

Olay, 10 Ağustos'ta ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi’nde Mersin-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, minibüse binen bir şahsın çantası motosikletli 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Motosikletleriyle hızla kaçan 2 şüpheli ise minibüsle kovalanarak cep telefonuyla görüntülendi. Şüpheliler çantayı yol kenarına atarak gözden kayboldu. Yaşanan olay ise jandarma ekiplerine bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı. Emniyetle koordineli şekilde çalışan jandarma şüphelilerin E.T. ve A.Ş. olduğunu belirledi. Adresleri de tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.