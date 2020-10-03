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Yerel Motosikletle kadına çarptı! Hayati tehlikesi devam ediyor
Yerel

Motosikletle kadına çarptı! Hayati tehlikesi devam ediyor

Erzincan’da motosikletli sürücü, yolda yürüyen kadına çarptı. Kazada sürücü ve yaya yaralandı. Yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 17:58:00 -
Motosikletle kadına çarptı! Hayati tehlikesi devam ediyor

Erzincan – Sivas kara yolu Yalnızbağ mevkiinde motosiklet kazası meydana geldi.

İsmail Tonbul’un idaresindeki 34 TV 3920 plakalı motosiklet, yoldan yayan geçen Z. Ç. isimli kadına çarptı.

Kaza sırasında, motosiklet sürücüsü İsmail Tonbul ve Z. Ç. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Z. Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza sonrasında alınan güvenlik önlemleri nedeniyle trafikte bir süre aksama oldu. Polislerin yerdeki motosikleti kaldırması sonrası trafik de normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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