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Yerel Motosikletle gelip mermi yağdırdılar
Yerel

Motosikletle gelip mermi yağdırdılar

Kağıthane’de motosikletli 2 saldırgan, kaldırımda bekleyenler olduğu esnada işyerine yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 09:56:00 -
Motosikletle gelip mermi yağdırdılar

Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana gelen olayda, motosikletli 2 saldırgan, henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerindeki bir tekel bayi ile kıraathaneye yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırı esnasında kaldırımda bulunan vatandaşlar panikle kendilerini yere attı.

Bazı vatandaşlar korkuyla kaçışmaya başlarken bazıları da yere yatarak kendini korumaya çalıştı.

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı saldırganı yakaladı.

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