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Aktüel Motosikletin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Motosikletin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-12-10 23:33:00 -
Motosikletin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ankara'da motosikletin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Ankara'da motosikletin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

C.M'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Yeni Batı Mahallesi Başkent Bulvarı'nda babasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan I.E'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde I.E'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü C.M. ise Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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