Motosiklete "Öncü" kardeşler imzası





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Kenan Sofuoğlu’nun yol haritasını oluşturduğu sporcularımızın dünya pistlerinde elde ettikleri başarılar herkesin dilinde." dedi.

AA muhabirine 2018 yılını değerlendiren Başkan Uçar, 8 farklı branşla motosiklet tutkusunu canlı tutmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu branşlar arasında pist sınıfı bizim sporumuzun vitrini halinde. Altın değerinde yeteneklerimiz Can Öncü, ikizi Deniz Öncü ile Toprak Razgatlıoğlu 2018 yılında hem gösterdikleri başarılı performanslarıyla, hem de elde ettikleri kupalarla ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırdı ve ülkemizi sevince boğdu." şeklinde konuştu.

Genç yetenek Can Öncü'nün 2018 yılında Red Bull Rookies Kupası’nı şampiyonlukla tamamladığını hatırlatan Başkan Uçar, şunları kaydetti:

"Sezon başında şampiyonluk kupasını kaldıracağını biliyorduk. Ona olan inancımızı boşa çıkarmadı ve Dünya Gençler Şampiyonası'nda da kürsüye çıktı. Genç sporcumuz bununla da yetinmeyerek, senenin son Moto3 Dünya Şampiyonası'na Türk’ün imzasını attı. 2018 yılının spor olayını gerçekleştirdi. Dört farklı rekorun karşısına Can Öncü ismini yazdırdı. Geleceğimiz adına Can Öncü umutlarımızı pekiştirdi."

Can'ın yanı sıra ikizi Deniz Öncü'yü unutmayan Uçar, "O da 15 yaşında. Can ile beraber bayrağımızı dalgalandırma hedefiyle start çizgisindeki yerini aldı. Zaman zaman sıkıntılar yaşamasına rağmen hem Red Bull Rookies Kupası’nda, hem de Dünya Gençler Şampiyonası’nda iyi sonuçlara imza attı." ifadelerini kullandı.

Herkesin gözünün Can ve Deniz'de olduğuna dikkati çeken Uçar, "Red Bull Rookies Kupası'nı ikizi Can’ın arkasında ikinci olarak bitirme başarısını gösterdi. Geleceğin dünya şampiyonlarını hazırlayan kupayı ikiz sporcularımız domine etti. Başarıları bütün dünya otoritelerinin dilinde." değerlendirmesini yaptı.





- "Toprak Razgatlıoğlu'nun karakterinde sonuna kadar mücadele etmek var"





TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, Can ve Deniz Öncü'nün yanı sıra Toprak Razgatlıoğlu'nun da başarılı bir sezonu geride bıraktığını söyledi.

Toprak'ın, Dünya Süperbike Şampiyonası’nda ilk 10 hedefiyle sezona başladığını dile getiren Başkan Uçar, "Milli sporcumuz ilk senesinde dokuzuncu sırada yer aldı. Birkaç yarış eksiği olmasaydı, o da sıralamada yukarılarda yer alacaktı. İlk sezonunda fabrika takımlarının pilotları arasından sıyrılıp, ödül kürsüsüne çıktı ve artık yarış kazanacak duruma geldi." şeklinde konuştu.

Uçar, dünya şampiyonalarında favori isimler sayılırken milli sporcuların da adının geçtiğine dikkati çekerek, "Farklı ülkelerde farklı pistlerde 13 hafta boyunca 26 yarışa çıkıp, bağımsız pilotlar arasında seneyi ikincilikle kapatmak bizim sporumuzda başarı demektir. Toprak Razgatlıoğlu’nun karakterinde sonuna kadar mücadele etmek var. Ufak bir sakatlığı geride bırakarak, 2019 yılı için hazırlıklarına başladı." ifadelerini kullandı.

Federasyon Başkanı Bekir Yunus Uçar, geride bıraktıkları senede birçok sporcunun uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa Baja Şampiyonası’nda Fırat Şahin’in birinciliği, Avrupa Süpermoto Şampiyonası’nda Mücahit Zengin’in ikinciliği ve Emirhan Erkan’ın üçüncülüğü ile gururlandık. Balkan Süpermoto Şampiyonası’nda genç sporcularımız ülkemizi takımlar sıralamasında ikinciliğe taşıdı. Balkan Şampiyonası’nın gençler sınıfında ikinci olan Baran Bulut Kocaman ve seneyi üçüncülükle tamamlayan Aras Efe Yıldırım gelecek adına umutlarımız oldu."



