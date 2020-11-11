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Yerel Motosiklet üzerinden ateş açtılar! Yaralılar var
Yerel

Motosiklet üzerinden ateş açtılar! Yaralılar var

Adana’da motosiklet üzerinde bulunan kişilerin düzenlediği silahlı saldırıda, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 09:21:00 -
Motosiklet üzerinden ateş açtılar! Yaralılar var

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi, 14018 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Doğan Y. ve Cemil Y. sokakta oturdukları sırada motosikletli kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler hızla kaçarak izini kaybettirdi. Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine terörle mücadele, özel harekat ve asayiş polisleri gelerek yoğun güvenlik önlemi aldı.

Yaralanan Doğan Y. ve Cemil Y. yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırdı. Özel hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralılar Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Doğan Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme polisler yaptığı delil çalışmasında 20’in üzerinde boş kovan buldu. Kovanlar detaylı incelemek üzere emniyete götürüldü.

Kaçan şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

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