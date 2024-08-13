Motosiklet tutkunları Quick Sigorta ile Batıkale Motofest'te buluştu

9-11 Ağustos tarihleri arasında Havsa’da Cafe Villa bahçesinde gerçekleşen festival kapsamında katılımcılar kamp kurup çeşitli etkinlikler ve DJ performansları ile muhteşem bir hafta sonu geçirdi. Havsalıları selamlayan motosiklet kortejinin yanı sıra motosikletle yavaş gitme yarışması büyük ilgi toplarken çekilişlerle katılımcılara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

QTeam’e özel teşekkür

Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden’in de ziyaret edip katkıları için tebrik ettiği Quick Sigorta standı ile QTruck ve QKaravan, diğer motosiklet festivallerinde olduğu gibi yine çok ilgi gördü. Festivallerin bir klasiği haline gelen motosiklet gezgini Dilek ve Özgür Candar’dan oluşan Quick Routes ekibinin söyleşisine çok sayıda motosikletli katıldı ve yol hikayelerini dinlediler. Söyleşi sonunda yapılan soru - cevap etkinliğinde ise Quick Sigorta’nın Trafik Kazası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hediye edildi.

Batıkale Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Özay Özkan, Quick Sigorta’nın festivale sunduğu katkılara istinaden Maher Holding sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar’a ve QTeam ekibine teşekkür plaketi takdim etti.



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Yenilenen Quick Mobil için festivale özel lansman

Quick Sigorta yeni tasarımı ve iyileştirilmiş kullanıcı deneyimiyle çok daha pratik hale getirdiği mobil uygulamasını da festivaldeki kullanıcılara tanıttı. Ayrıca bundan sonraki motosiklet festivallerinde katılımcılara “Acil Destek Sigortası”nın ücretsiz hediye edileceği duyuruldu. Festivalde de uygulamayı indiren herkese özel ferdi kaza sigortası, “Medline kara ambulansı” ve “doktora sor” tıbbi danışmanlık hizmeti paketi hediye edildi.

Ünlü isimler ve sürpriz konuklar

Ümit Küçükşahin’in sunucu olarak yer alacağı festivalde, ünlü pist yarışçısı Caner Bilgin, DJ Atakan Arıcı ve "Hayat Motorcuya Güzel" programının sunucusu İsmail Biçer de alanda yerini aldı.Festival alanında ayrıca Kızılay’ın kan bağışı çadırı kuruldu ve katılımcılar, kan bağışında bulunarak bu anlamlı sosyal sorumluluk projesine destek oldu.