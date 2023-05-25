  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Motosiklet tıra ok gibi saplandı! Sürücü hayatını kaybetti
Yerel

Motosiklet tıra ok gibi saplandı! Sürücü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-05-25 01:06:00 -
Motosiklet tıra ok gibi saplandı! Sürücü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır ile otobüsün kaza yapması neticesinde kontrol amaçlı araçlar sağa çekerken ikinci bir kaza yaşandı. Seyir halinde olan bir motosiklet, sağa çeken tıra ok gibi saplandı. Kazada motokurye kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Gebze ilçesi D100 Kara Yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 DED 769 plakalı tır, 41 P 1557 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kontrol amaçlı araçlar sağa çekilirken o esnada seyir halinde olan Gürkan D. idaresindeki 41 AJL 404 plakalı motosiklet tıra arkadan çarptı.

Motosiklet tıra ok gibi saplanırken motokurye Gürkan D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Gürkan D. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23