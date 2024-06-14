"Motosiklet terörü"ne kim "dur" diyecek? Sorun, çok ciddi boyutlarda

Mevlüt Tezel, Sabah gazetesindeki köşe yazısında, İstanbul'da kaldırımda yürüyen yayalara çarpan motosikletlilerin oluşturduğu tehlikeyi ele aldı. Yazısında, yayaların kaldırımda yürüyemediğini ve engellilerin düşünülmediğini belirten Tezel, motosiklet sürücülerinin kural tanımadığını ve bu duruma bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle İstanbul'un merkezi semtlerinde bu sorunun ciddi boyutlarda olduğunu ifade eden Tezel, şunları kaydetti:

"Bir motosikletlinin kaldırımda yürüyen yayaya çarptığı video sosyal medyada gündem oldu.

Bunun gibi birçok olay yaşanıyor her gün.

Sanki kaldırım kendilerine aitmiş gibi motosiklet kullananlar var.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yayalar yayalarındır! Ama pratikte kaldırımlar dükkânın önüne malzeme yığan, masa sandalye atan esnafın, gelişi güzel park edilen otomobillerin, motosiklet ve scooter'ların!

Özellikle İstanbul'un merkezi semtlerinde insanlar kaldırımda yürüyecek alan bulamıyor!

Engellileri düşünen ise hiç yok!

Kask takmayan, kırmızı ışıkta durmayan, yaya yolunu kullanan, kaldırımlara park eden birçok motosiklet sürücüsü var.

Sanki kuralsızlığı kendilerine verilmiş birer hak olarak görüyorlar.

Bu kuralsızlığın, keyfi uygulamaların önüne geçilmeli."