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Aktüel Motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza güvenlik kamerasında
Aktüel

Motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-11-05 12:50:55 -
Motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Cahit Tanyol Caddesi'nde seyreden Mustafa B. idaresindeki 27 VD 351 plakalı otomobil, Hastane Caddesi yönünden gelen Ömer Faruk A'nın kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

Otomobilin altında kalan Ömer Faruk A. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarılan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, kaza ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, otomobil ile motosikletin çarpışması ve kazayı gören vatandaşların olay yerine koşup sürücüye yardım etmesi yer alıyor.

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