Motosiklet sürücüsünden ölümüne kırmızı ışık ihlali

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kavşakta bekleyen motosikletin bir anda kırmızı ışık yanarken hafif ticari aracın önüne fırladığı görüldü. Motosiklet ve sürücüsü hafif ticari aracın çarpmasıyla birlikte metrelerce havaya fırlarken, kask sayesinde başını aracın camına çarpmasına rağmen hayata tutundu.

Kaza; Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Serkan Yılmaz’ın kullandığı 07 GEB 25 plakalı hafif ticari araç, Kızılağaç istikametinden D-400 Karayoluna çıkan Eren Akbaba’nın kullandığı 77 ACH 303 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 50-60 metre savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü Eren Akbaba, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ölümüne ışık ihlali

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, Kızılağaç istikametinden gelen motosiklet sürücüsünün, diğer araçlarla birlikte kırmızı ışıkta kısa süre beklediği, kırmızı ışık yandığı halde bir anda hızla gelen hafif ticari aracın önüne çıktığı ve çarpmanın ardından havaya fırladığı görüldü.

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