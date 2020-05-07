  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı

Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 18:24:45 -
Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı

Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Olay, Muğla’nın Menteşe İlçesi Zihni Derin Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 ER 948 plakalı otomobil sürücüsü kavşaktan döndüğü sırada 48 AD 559 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine ambulans ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı