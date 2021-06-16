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Gündem Motosiklet kazasında can kaybı! Kardeşini gören adamın feryadı yürekleri dağladı
Gündem

Motosiklet kazasında can kaybı! Kardeşini gören adamın feryadı yürekleri dağladı

Bayrampaşa’da ticari taksi ile iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı. Kazadan sonra olay yerine gelen motorcunun ağabeyi yürekleri dağladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 14:26:00 -

Olay, saat 21:30 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Akpınar Caddesi ile Barış Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Akpınar Caddesi’nden yokuş aşağı seyir halinde olan iki motosiklet ile Barış Sokak içerisinden caddeye dönüş yapan 34 THF 62 plakalı ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklet üzerinde bulunan 3 kişi yola savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ticari taksi şoförü kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken kaza sonrası ağır yaralanan motosikletli sürücü ve yolcular Serhat Elagöz(19), Özgür Aysal(21) ve Şehmus Aysal(19) olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası olay yerine gelen öfkeli aile yakınlarını sakinleştirerek çevrede güvenlik önlemleri aldı. Bayrampaşa’da özel bir hastaneye kaldırılan Serhat Elagöz ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada iki kardeşten birinin bacağı koptu

Olayda bacağı bilek kısmında kopan Özgür Aysal, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülürken kardeşi Şehmus Aysal, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza sonrası taksi şoförünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Kazaya karışan ticari taksi ve iki motosiklet olay yerinden kaldırılırken kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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