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Aktüel

Motosiklet kamyonun altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur’da kamyonla çarpışan motosikletteki kadın hayatını kaybetti, sürüsü olan oğlu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 17:47:32 -
Motosiklet kamyonun altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur’da kamyonla çarpışan motosikletteki kadın hayatını kaybetti, sürüsü olan oğlu yaralandı.


Kaza, Bucak ilçesi Kocaaliler beldesi Kızılseki Köyü Sarıotlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.U. (16) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün ismi belirlenemeyen tomruk yüklü kamyonla orman yolunda çarpıştı. Motosikletin, kamyonun altına girmesi sonucu motosiklet sürücüsü O.U. yaralanırken aynı motosiklette yolcu olarak bulunan annesi Cemile U. (45) olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay yerine gelen ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan O.U’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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