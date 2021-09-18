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Yerel Motosiklet, kamyonetle çarpıştı! 1 yaralı
Yerel

Motosiklet, kamyonetle çarpıştı! 1 yaralı

Bursa'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 16:06:00 -
Motosiklet, kamyonetle çarpıştı! 1 yaralı

Bursa'daki kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Nigar Uslu(42) yönetimindeki 16 PD 47 plaka kamyonet, yol kenarındaki petrol istasyonuna dönüş yapmak istediği sırada arkasından gelen Fikret Özbek (63) yönetimindeki 16 KMT 47 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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