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Motosiklet ile otomobil çapıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Elazığ'da motosiklet ile otomobilin çapıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

22 Temmuz 2018 Pazar 15:01
Motosiklet ile otomobil çapıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Elazığ-Keban karayolunun Yukarı Çakmak köyü mevkisinde, Onur Çaça'nın kullandığı 34 FE 8643 plakalı otomobil ile Şamil Türk yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen sepetli motosiklet çarpıştı.

Kazada, çarpanın etkisiyle motosikletten yaklaşık 50 metre uzağa fırlayan sürücü Türk olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil şoförü Çaça ve araçta bulunan 7 kişi de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 15:01
  1. trafik kazası
  2. Elazığ

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