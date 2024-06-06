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Yerel Motosiklet ile otomobil birbirine girdi
Yerel

Motosiklet ile otomobil birbirine girdi

Yeniakit Publisher
2024-06-06 08:49:00 -
Motosiklet ile otomobil birbirine girdi

Samsun'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi 30 Ağustos Caddesi Gökberk Kışlası yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Soylu idaresindeki 56 AAF 923 plakalı motosiklet ile Harun Türedi yönetimindeki 55 HT 525 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Soylu ile yanında bulunan Furkan Sekmen yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Onur Soylu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı

Yerel

Otomobil ile motosiklet çarpıştı


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