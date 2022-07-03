  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Aktüel

Motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ağrı'da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 21:58:00 -
Motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ağrı'da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Arkasında Fadıl Emre Ergül'ün yolcu olarak bulunduğu Rojhat Akbalık idaresindeki 07 DDA 51 plakalı motosiklet, Erzurum Caddesi TOKİ ışıklar kavşağında, Muhammed Ali Bulut'un kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan kazazedeleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Bölgedeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin aynı yönde seyir halindeyken sola dönüş yapmaya çalışan bisiklete çarpıp ardından refüje çarptığı ve kazazedelerin yere düştüğü yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23