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Motosiklet hırsızlarına operasyon: 14 gözaltı

İstanbul'da adresleri tespit edilen motosiklet hırsızlarına yönelik 16 adrese düzenlenen eş zamanlı baskın 14 kişi gözaltına alındı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:05
Motosiklet hırsızlarına operasyon: 14 gözaltı

İstanbul'da çok sayıda motosiklet hırsızlığı yaptıkları öğrenilen hırsızlık çetesi üyeleri 3 ay süren takibin ardından yapılan operasyonla yakalandı. Özellikle Anadolu yakasında hırsızlık yapan ve hırsızlıklar sırasında kask takarak tanınmamayı amaçlayan 14 şüpheliyle birlikte 11 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ataşehir, Ümraniye, Üsküdar ve Kadıköy'ün aralarında bulunduğu çok sayıda ilçeden birbiri ardından meydana gelen motosiklet hırsızları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin tanınmamak için hırsızlıklar sırasında motosiklet kaskı taktıkları tespit edildi. Şüphelilerin motosikletlerin direksiyon kilitlerini kırdıktan sonra iterek kaçırdıkları belirlendi.

Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturma sonucu kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik 16 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Çekmeköy, Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe ilçelerinde düzenlenen baskınlarda çete lideri Alican O.(28)nun da aralarında bulunduğu olan 14 çete üyesi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 11 adet çalıntı mosotiklet ele geçirildi. Çalıntı motosikletlerin motor ve şasi numaralarının değiştirilerek "change" yapıldığı ve sahte ruhsatları bulunduğu ortaya çıktı.

Çete üyelerinin sorgusuna Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde devam ediliyor.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 16:05
  1. İstanbul
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  6. gözaltılar var

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