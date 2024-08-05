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Yerel Motosiklet can aldı
Yerel

Motosiklet can aldı

Yeniakit Publisher
2024-08-05 16:21:00 -
Motosiklet can aldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, yaya yaralandı.

Kaza, Akşehir Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazi Bulvarı üzerinde aracından inerek karşıya geçmek isteyen A.D.'ye, yol üzerinde seyir halinde olan Recep Yuvalı (18) idaresindeki plakasız motosiklet çarptı. Kazada A.D. hafif şekilde yaralanırken, motorla birlikte sürüklenen Recep Yuvalı ağır yaralandı. Kaza yerine gelen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Recep Yuvalı yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Recep Yuvalı Konya'da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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