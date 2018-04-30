Motosiklet beton mikserinin altında kaldı; sürücü öldü

Kaza, Musa Şahin Bulvarı Çifte Petroller kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Aslan'ın (60) kullandığı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle 34 TJ 7594 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde yerinde hayatını kaybetti.

Ömer Aslan'ın cenazesinin uzun süre olay yerinde beklemesi nedeniyle toplanan öfkeli kalabalık beton mikserinin camlarını kırdı.

Polisin araya girerek kalabalığı yatıştırmasının ardından olay yerine gelen ekipler, kazayla ilgi incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından Ömer Aslan'ın cenazesi ambulansla devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.