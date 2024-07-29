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Yerel Motorlu testere bacağını kopardı!
Yerel

Motorlu testere bacağını kopardı!

Yeniakit Publisher
2024-07-29 09:30:00 - 2024-07-29 09:30:39
Motorlu testere bacağını kopardı!

Bartın'da, motorlu testereyle odun kesmek isteyen vatandaş bacağını diz altından kopardı. Yaralı vatandaş hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

Talihsiz kazanın adresi Bartın.

Hasankadı beldesinde sabah saatlerinde bahçede motorlu testere ile odun kesen Özkan Akdoğan, dalgınlık sonucu sol bacağının diz kapağı altını testereye kaptırdı.

Akdoğan'ın bacağı dizinin altından koparken, ailesinden yardım istedi.

Ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, burada müdahalesi yapılan Akdoğan’ın Ankara’ya sevk edilmesine karar verildi.


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Hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi

Akdoğan için Sağlık Bakanlığı’ndan hava ambulansı talep edildi. Karayolları 156'ncı Şube Şefliği bahçesine inen hava ambulansı Akdoğan’ı Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Özkan Akdoğan’ın kopan bacağının Ankara’daki hastanede dikileceği belirtildi.

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