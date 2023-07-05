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Ekonomi Motorlu Taşıtlar Vergisi tüm araçlarda iki katına çıktı!
Ekonomi

Motorlu Taşıtlar Vergisi tüm araçlarda iki katına çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-07-05 14:14:00 -
Motorlu Taşıtlar Vergisi tüm araçlarda iki katına çıktı!

2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV), ödenecek. MTV'de Ocak ve Temmuz olmak üzere iki taksit dönemi bulunuyor.

2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV), ödenecek.

Torba kanun teklifinde yer alan maddeye göre söz konusu ek ödeme 2023 için tahakkuk edilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar olacak.

MTV'de Ocak ve Temmuz olmak üzere iki taksit dönemi bulunuyor. Yasa teklifi meclisten geçerse, ilk taksiti Ocak'ta ödeyenler, ödedikleri taksit tutarı kadar ek vergiyi de kanunun yayımlandığı ayın sonuna kadar ödeyebilecek. İkinci taksit ise Kasım ayı sonuna kadar iki eşit taksitle ödenebilecek.

Kanunun yayımlanmasından sonra trafiğe çıkacak araçların sahipleri ise, ek MTV tutarını araçların MTV ödemelerinin normal dönemi ile birlikte peşin olarak ödeyecek.

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