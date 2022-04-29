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Ekonomi Motorine zam var mı? Benzine ne kadar zam gelecek? güncel benzin ve motorinf fiyatları.
Ekonomi

Motorine zam var mı? Benzine ne kadar zam gelecek? güncel benzin ve motorinf fiyatları.

Akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte petrol fiyatları hareketlendi. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 108,10 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesi nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Pki 29 Nisan 2022 motorin ne kadar? Motorine zam var mı? Benzine ne kadar zam gelecek? İşte güncel benzin ve motorinf fiyatları.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 10:15:00 - 2022-04-29 10:15:44
Motorine zam var mı? Benzine ne kadar zam gelecek? güncel benzin ve motorinf fiyatları.

Araç sahipleri bayramdan önce akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatlarının 1 haftada 99 dolardan 108 dolara yükselmesiyle zam beklentileri oluştu. 30 Nisan 2022 günü benzin fiyatlarına zam geliyor. 

Motorine zam var mı?

30 Nisan cumartesiden (bu gece yarısı saat 24:00'ten sonra) itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat artışı beklenmiyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları...

- İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

- Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

- İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

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