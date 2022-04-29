Motorine zam var mı? Benzine ne kadar zam gelecek? güncel benzin ve motorinf fiyatları.

Akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte petrol fiyatları hareketlendi. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 108,10 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesi nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Pki 29 Nisan 2022 motorin ne kadar? Motorine zam var mı? Benzine ne kadar zam gelecek? İşte güncel benzin ve motorinf fiyatları.