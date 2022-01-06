Motorine zam mı gelecek? Mazot fiyatı ne kadar? Motorinin litre fiyatı ne kadar?
Motorine zam mı var? Motorine zam mı gelecek? soruları araç sahipleri tarafından neredeyse her gün sorgulanmakta. Artan dolar kuru fiyatları sırasında benzin ve LPG’ye bir hayli zam gelmişti. Akaryakıt zammından motorin de nasibini almıştı. Doların fiyatındaki düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Ancak yeni yılla birlikte gelen zamlar sonrası benzin, motorin ve LPG zammı olup olmayacağı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki motorine zam mı geldi? Motorin litre fiyatı ne kadar?
Dolar kurundaki düşüşe rağmen akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar devam ediyor. 2022'nin ilk gününde, benzin fiyatlarına 1,21 TL, motorin fiyatlarına 1 TL 29 kuruş, LPG'ye ise 0,78 kuruş zam gelmişti. İnternet haber’de yer alan iddiaya göre, motorine zam bekleniyor. Cumayı cumartesiye bağlayan gece yarısı 75 kuruş gelmesi beklenen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 14 TL'ye yükseleceği iddia ediliyor.
Benzin litre fiyatı ne kadar?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına 68 kuruş zam geldiğini açıklamıştı. Akaryakıt zammından sonra benzinin litresi İstanbul'da 11,63 liradan 12,31 liraya, Ankara'da 11,69 liradan 12,37 liraya, İzmir'de 11,71 liradan 12,39 liraya çıkmıştı.