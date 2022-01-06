Motorine zam mı gelecek? Mazot fiyatı ne kadar? Motorinin litre fiyatı ne kadar?

Motorine zam mı var? Motorine zam mı gelecek? soruları araç sahipleri tarafından neredeyse her gün sorgulanmakta. Artan dolar kuru fiyatları sırasında benzin ve LPG’ye bir hayli zam gelmişti. Akaryakıt zammından motorin de nasibini almıştı. Doların fiyatındaki düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Ancak yeni yılla birlikte gelen zamlar sonrası benzin, motorin ve LPG zammı olup olmayacağı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki motorine zam mı geldi? Motorin litre fiyatı ne kadar?