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Ekonomi Motorine indirim geldi, pompa fiyatlarına yansıdı!
Ekonomi

Motorine indirim geldi, pompa fiyatlarına yansıdı!

Motorinin satış fiyatında bugün itibariyle geçerli olmak üzere 2 lira 38 kuruşluk indirim geldi. İndirim, pompa fiyatlarına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 08:21:00 - 2022-03-15 08:24:20
Motorine indirim geldi, pompa fiyatlarına yansıdı!

Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte 130 dolar seviyesini gören Brent petrol fiyatlarının 100 dolara gerilemesinin ardından motorine indirim geldi.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere; motorinin litre fiyatı 22,81 liradan, 2 lira 33 kuruşluk indirimle 20 lira 53 kuruş seviyesine geriledi. (İstanbul fiyatı)

Yapılan indirimle ilgili EPGİS'ten bir açıklama gelmedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) öncülüğünde sektörün bileşenleri 16 Mart Çarşamba günü toplanacak. 

Fiyat artışları sonrasında akaryakıt bayilerinin durumu ile ilgili değerlendirmeler yapılacak.

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