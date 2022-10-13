Motorine indirim geldi

Brent petrol, 80 dolar seviyesinden 100 dolar sınırına kadar çıkmasının ardından akaryakıta son 1 haftada 4 kez zam gelmişti. Ancak brent petrolün tekrar düşüşe geçmesi ve 90 dolar seviyelerine inmesinin ardından motorine büyük bir indirim geldi.

Motorine 2 lira 13 kuruş indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 2 lira 13 kuruş düştü. Böylece son 1 haftada 5 lira 41 kuruş artan motorinin litresi 28 lira seviyelerinden tekrar 26 lira seviyelerine geriledi.

Motorinin litresi ne kadar oldu?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 26 lira 41 kuruşa, Ankara'da 26 lira 52 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 54 kuruşa geriledi.

Zamlar üst üste geldi

Son bir haftada akaryakıta üst üste zam gelmişti. 5 Ekim tarihinde motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş, 6 Ekim'de motorine 1 lira 39 kuruş, benzine 74 kuruş, 8 Ekim'de motorine 1 lira 54 kuruş, 11 Ekim'de ise 1 lira 39 kuruş artmıştı.