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Motorine getirilen 26 kuruşluk zamı ÖTV engelledi

Bugünden geçerli olmak üzere motorin ücretlerine getirilen 26 kuruşluk zam, ÖTV’den karşılanarak pompaya yansıtılmadı.

09 Ekim 2018 Salı 10:04
Motorine getirilen 26 kuruşluk zamı ÖTV engelledi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından yapılan açıklamada motorine getirilen 26 kuruşluk zammın ÖTV’den karşılanarak pompaya yansıtılmadığını aktardı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 9 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, motorinde 26 kuruş/litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 10:04
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