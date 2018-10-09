Motorine getirilen 26 kuruşluk zamı ÖTV engelledi
Bugünden geçerli olmak üzere motorin ücretlerine getirilen 26 kuruşluk zam, ÖTV’den karşılanarak pompaya yansıtılmadı.09 Ekim 2018 Salı 10:04
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından yapılan açıklamada motorine getirilen 26 kuruşluk zammın ÖTV’den karşılanarak pompaya yansıtılmadığını aktardı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 9 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, motorinde 26 kuruş/litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."
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