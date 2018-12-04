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Motorinde 8 kuruş indirim

04 Aralık 2018 Salı 16:10
Motorinde 8 kuruş indirim

ANKARA (AA) - Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruşluk indirim yapılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim pompa fiyatlarına da ortalama 8 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,06 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,98 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,98 liradan 5,90 liraya, İzmir'de 6,06 liradan 5,98 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 16:10
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