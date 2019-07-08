Motorinde 15 kuruş indirim

ANKARA (AA) - Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 15 kuruşluk indirim yapılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim pompa fiyatlarına ortalama 15 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,53 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,38 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,46 liradan 6,31 liraya, İzmir'de 6,54 liradan 6,39 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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