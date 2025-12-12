  • İSTANBUL
Ekonomi

Motorin fiyatında büyük indirim: 2 lira birden düşecek

Giriş Tarihi:
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorin için Cumartesi gününden itibaren litre başına 2 liralık indirim bekleniyor, benzin ve otogaz fiyatları ise değişkenliğini sürdürüyor.

Yarından itibaren motorin fiyatlarında 2 liralık indirim gerçekleşmesi bekleniyor.

BENZİNDEN İNDİRİM VAR MI?

Benzin fiyatları tarafında ise indirim söz konusu değil.

MOTORİNE İNDİRİM

Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2 liralık indirim bekleniyor.

İstanbul'da motorinin 53,10 liraya, Ankara'da 54,13 liraya, İzmir'de ise 54,47 liraya gerilemesi bekleniyor. Böylece fiyatlar yaklaşık yüzde 4'e yakın düşecek.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.40 TL

Motorin litre fiyatı: 55.08 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.25 TL

Motorin litre fiyatı: 54.93 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.26 TL

Motorin litre fiyatı: 56.11 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.60 TL

Motorin litre fiyatı: 56.45 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL

